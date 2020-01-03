Yılbaşını Tayland'da kutlayan Ceylan Çapa'dan iddialı paylaşım... Önceki gün dostlarıyla Phuket'te bir partiye katılan sosyetik güzel, süper minisiyle cesaretini konuşturdu.
Yılbaşını Tayland'da kutlayan Ceylan Çapa'dan iddialı paylaşım... Önceki gün dostlarıyla Phuket'te bir partiye katılan sosyetik güzel, süper minisiyle cesaretini konuşturdu.
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