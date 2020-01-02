Ahmet Kural, 2020'ye avukat sevgilisi Çağla Gizem Çelik ile 'merhaba' dedi. Evinde parti veren Kural, eğlenceyi tombala ile katladı.

Ünlü oyuncu, pul yerine Antep fıstığı kabuğu kullanarak da güldürdü.

Sosyetik Hande Acar, yurt dışına gitmek yerine yılbaşını lüks evlerinde kutladı.

Acar, ailesiyle tombala oynayıp nostaljik kutlama yaptı.

Popçu Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin de yılbaşı gecesi tombala keyfi yaptı.

Şahin, bu anları da "Tombalasız olur mu?" notuyla paylaştı.