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  • 02.01.2020
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yılbaşında tombaladan şaşmadı

Yeni yılı evde karşılayan ünlüler, geleneksel yılbaşı eğlencesi tombaladan şaşmadı. ve Hande Acar gibi ünlü isimler, tombalayla eğlendi.

Kural bozmadılar

, 2020'ye avukat sevgilisi ile 'merhaba' dedi. Evinde parti veren Kural, eğlenceyi tombala ile katladı.

Ünlü oyuncu, pul yerine Antep fıstığı kabuğu kullanarak da güldürdü.

Sosyetik Hande Acar, yurt dışına gitmek yerine yılbaşını lüks evlerinde kutladı.

Acar, ailesiyle tombala oynayıp nostaljik kutlama yaptı.

Popçu Berkay'ın eşi de yılbaşı gecesi tombala keyfi yaptı.

Şahin, bu anları da "Tombalasız olur mu?" notuyla paylaştı.

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