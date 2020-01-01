Özel hayatlarında hayatlarında aradığı mutluluğu bir türlü bulamayan ünlü erkekler, teselliyi sporda buldu. Ebru Şallı ile 11 yıllık evliliği 2013'te biten Harun Tan, boşanma sonrası yogaya merak sarmıştı.



Harun Tan

Tan'ın yeni hobisi ise sporu yaşam tarzı haline getiren eski eşinin izinden gittiğini düşündürdü. Aynı yolu izleyen bir diğer ünlü isimse Mustafa Sandal oldu.



Sandal da Tan gibi eski eşinin izinden gidip yogaya başladı.

Sırp şarkıcı Emina Jahovic'le 10 yıllık evliliği 2018'de biten popçu da kendini yogaya verdi. Musti, 2019'un son günü özel hoca eşliğinde yoga yaparak esnedi. Bol bol stres atan popçu, "2020'ye doğru uzuyoruz" diye espri yaptı.



Musti ile evliliğinden iki oğlu olan Emina Jahovic, 2020'ye eski eşi ve çocuklarıyla merhaba dedi.