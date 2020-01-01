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parladı

Yeni yılı 'da karşılayan , konseri öncesi alışverişteydi. Organik ürünler satan bir marketten kendisi ve sevdikleri için alışveriş yapan ünlü sanatçı, gümüş rengi montuyla da tarzını konuşturdu.

Muazzez parladı

Yeni yılı 'da karşılayan Muazzez Ersoy, konseri öncesi alışverişteydi. Organik ürünler satan bir marketten kendisi ve sevdikleri için alışveriş yapan ünlü sanatçı, gümüş rengi montuyla da tarzını konuşturdu.

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