Yeni yılı Sapanca'da karşılayan Muazzez Ersoy, konseri öncesi alışverişteydi. Organik ürünler satan bir marketten kendisi ve sevdikleri için alışveriş yapan ünlü sanatçı, gümüş rengi montuyla da tarzını konuşturdu.
Yeni yılı Sapanca'da karşılayan Muazzez Ersoy, konseri öncesi alışverişteydi. Organik ürünler satan bir marketten kendisi ve sevdikleri için alışveriş yapan ünlü sanatçı, gümüş rengi montuyla da tarzını konuşturdu.
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