Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 01.01.2020
  • Gazete

gelenek bozmadı! Yine 'de...

Galatasaray'daki formuyla çok tartışılan , gelenek bozmadı. Tatillerde bulduğu her fırsatta sık sık 'ye giden genç futbolcu, yılbaşını da arkadaşlarıyla burada karşıladı.

Dubai’ye kaçışı
Galatasaray'daki formuyla çok tartışılan Emre Mor, gelenek bozmadı. Tatillerde bulduğu her fırsatta sık sık Dubai'ye giden genç futbolcu, yılbaşını da arkadaşlarıyla burada karşıladı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriEmre Mor gelenek bozmadı! Yine Dubai'de...
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri