Galatasaray'daki formuyla çok tartışılan Emre Mor, gelenek bozmadı. Tatillerde bulduğu her fırsatta sık sık Dubai'ye giden genç futbolcu, yılbaşını da arkadaşlarıyla burada karşıladı. Galatasaray'daki formuyla çok tartışılan Emre Mor, gelenek bozmadı. Tatillerde bulduğu her fırsatta sık sık Dubai'ye giden genç futbolcu, yılbaşını da arkadaşlarıyla burada karşıladı.
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