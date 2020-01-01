Ailece kutlama

Oyuncu Zeynep Beşerler, 2019'u ailesiyle Bodrum'da uğurladı. Beşerler, eşi Emir İçgören ve oğlu Kerem'le verdiği bu poza da 'Sağlıklı ve bol paralı yıllarınız olsun' notu düştü. Oyuncu Zeynep Beşerler, 2019'u ailesiyle Bodrum'da uğurladı. Beşerler, eşi Emir İçgören ve oğlu Kerem'le verdiği bu poza da 'Sağlıklı ve bol paralı yıllarınız olsun' notu düştü.
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