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Ailece kutlama

Oyuncu , 2019'u ailesiyle Bodrum'da uğurladı. Beşerler, eşi Emir İçgören ve oğlu Kerem'le verdiği bu poza da "Sağlıklı ve bol paralı yıllarınız olsun" notu düştü.

Ailece kutlama
Oyuncu Zeynep Beşerler, 2019'u ailesiyle Bodrum'da uğurladı. Beşerler, eşi Emir İçgören ve oğlu Kerem'le verdiği bu poza da "Sağlıklı ve bol paralı yıllarınız olsun" notu düştü.

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