atv'nin fenomen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca, önceki gün yakın dostu Kubat'ı dinlemeye gitti.
Kubat, sahne sonrası usta oyuncuyla verdiği hatıra pozunu "Can dost" notuyla paylaştı.
atv'nin fenomen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca, önceki gün yakın dostu Kubat'ı dinlemeye gitti.
Kubat, sahne sonrası usta oyuncuyla verdiği hatıra pozunu "Can dost" notuyla paylaştı.
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