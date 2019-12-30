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  • 30.12.2019
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'nun Hızır'ı dostu 'ı dinledi

atv'nin fenomen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı , önceki gün yakın dostu 'ı dinlemeye gitti. Kubat, sahne sonrası usta oyuncuyla verdiği hatıra pozunu "Can dost" notuyla paylaştı.

Hızır buluşma

atv'nin fenomen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca, önceki gün yakın dostu Kubat'ı dinlemeye gitti.

, sahne sonrası usta oyuncuyla verdiği hatıra pozunu "Can dost" notuyla paylaştı.

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