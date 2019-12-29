İşleri dolayısıyla bir süredir Türkiye'de olan Ceyda Ateş, önceki gün ABD'deki işadamı eşi Buğra Toplusoy'a kavuştu. Georgia eyaletinde baş başa tatile çıkan ünlü çift, bol bol hasret giderdi. İşleri dolayısıyla bir süredir Türkiye'de olan Ceyda Ateş, önceki gün ABD'deki işadamı eşi Buğra Toplusoy'a kavuştu. Georgia eyaletinde baş başa tatile çıkan ünlü çift, bol bol hasret giderdi.
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