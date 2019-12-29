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  • 29.12.2019
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eşi 'la ABD’de kavuştular

İşleri dolayısıyla bir süredir Türkiye'de olan , önceki gün ABD'deki işadamı eşi 'a kavuştu. Georgia eyaletinde baş başa tatile çıkan ünlü çift, bol bol hasret giderdi.

ABD’de kavuştular
İşleri dolayısıyla bir süredir Türkiye'de olan , önceki gün ABD'deki işadamı eşi 'a kavuştu. Georgia eyaletinde baş başa tatile çıkan ünlü çift, bol bol hasret giderdi.

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