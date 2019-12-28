Naz Elmas, geçtiğimiz günlerde evlendiği işadamı Erol Özmandıracı ile balayı için Dubai'nin yolunu tuttu.
Güzel oyuncu, 23 derece sıcaklıktaki Dubai'de deniz ve güneşin keyfini sürdü. Elmas, bu pozuyla da takipçilerini kıskandırdı.
Naz Elmas, geçtiğimiz günlerde evlendiği işadamı Erol Özmandıracı ile balayı için Dubai'nin yolunu tuttu.
Güzel oyuncu, 23 derece sıcaklıktaki Dubai'de deniz ve güneşin keyfini sürdü. Elmas, bu pozuyla da takipçilerini kıskandırdı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.