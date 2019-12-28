Naz Elmas, geçtiğimiz günlerde evlendiği işadamı Erol Özmandıracı ile balayı için Dubai'nin yolunu tuttu.

Güzel oyuncu, 23 derece sıcaklıktaki Dubai'de deniz ve güneşin keyfini sürdü. Elmas, bu pozuyla da takipçilerini kıskandırdı.