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  • 28.12.2019
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'tan 'de neşesi

, geçtiğimiz günlerde evlendiği işadamı ile için 'nin yolunu tuttu. Güzel oyuncu, 23 derece sıcaklıktaki Dubai'de deniz ve güneşin keyfini sürdü. Elmas, bu pozuyla da takipçilerini kıskandırdı.

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