Zamana yolculuk

Çolpan İlhan ve Sadri Alışık Tiyatrosu'nun 11 Ocak'ta UNIQ'te prömiyeri yapılacak 'Amadeus" oyununun afiş çekimleri yapıldı. Mozart'ı oynayan Okan Bayülgen ve Costanze'ye hayat veren Özlem Öçalmaz, herkesi geçmişe götürdü.
Çolpan İlhan ve Sadri Alışık Tiyatrosu'nun 11 Ocak'ta UNIQ'te prömiyeri yapılacak 'Amadeus" oyununun afiş çekimleri yapıldı. Mozart'ı oynayan Okan Bayülgen ve Costanze'ye hayat veren Özlem Öçalmaz, herkesi geçmişe götürdü.
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