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  • 27.12.2019
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Zamana yolculuk

ve Tiyatrosu'nun 11 Ocak'ta UNIQ'te prömiyeri yapılacak 'Amadeus" oyununun afiş çekimleri yapıldı. Mozart'ı oynayan ve Costanze'ye hayat veren , herkesi geçmişe götürdü.

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