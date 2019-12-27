Sosyetik Pınar Sabancı, havai fişek atanlara isyan etti. Boğaz'daki yalısında her akşam havai fişek gürültüsüne maruz kaldığını söyleyen Sabancı, bu gösterinin çevreye ve hayvanlara da verdiği zarara şu sözlerle dikkat çekti:



"Lütfen havai fişek atmayın! Neredeyse her akşam bir yerden atılıyor. Çevreye ve hayvanlara inanılmaz zararlı. Havayı da kirletiyor. Yere düşen kimyasallar su ve toprağa da karışıyor. Uykudaki çocuklar da korkuyor, çok yazık."