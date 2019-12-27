Sosyetik buluşma

Modacı Mert Aslan, yeni yıl öncesinde sanat ve cemiyet dünyasının isimlerini, "Mert Aslan Presents" etkinliğinde modanın en son trendleriyle buluşturdu.
Yasemin Özilhan ve Edwina Sponza da davetteydi.
Modacı Mert Aslan, yeni yıl öncesinde sanat ve cemiyet dünyasının isimlerini, "Mert Aslan Presents" etkinliğinde modanın en son trendleriyle buluşturdu.
Yasemin Özilhan ve Edwina Sponza da davetteydi.
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