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  • 27.12.2019
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Sosyetik buluşma

Modacı , yeni yıl öncesinde sanat ve cemiyet dünyasının isimlerini, "Mert " etkinliğinde modanın en son trendleriyle buluşturdu. ve da davetteydi.

Sosyetik buluşma

Modacı Mert Aslan, yeni yıl öncesinde sanat ve cemiyet dünyasının isimlerini, "Mert Aslan Presents" etkinliğinde modanın en son trendleriyle buluşturdu.

Yasemin Özilhan ve Edwina Sponza da davetteydi.

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