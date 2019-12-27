Güzel oyuncu Tuba Büyüküstün'den sürpriz hamle... Büyüküstün, dün YouTube kanalı açtı. Ünlü oyuncunun ilk paylaşımı da seslendirdiği 'Sayenizde' şarkısının oldu.
Sesiyle övgü toplayan oyuncunun klibini aşkı Umut Evirgen çekti. Klipte de rol alan Evirgen, yönetmenlikteki başarısıyla alkışları topladı. Büyüküstün'ün klibi, birkaç saat içinde izlenme rekorları kırdı.
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