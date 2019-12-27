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  • 27.12.2019
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’ya geri sayım

Merakla beklenen '' filminin çekimleri geçtiğimiz gün tamamlandı. 'in yönettiği filmde , Fransız Clarette'yi; ise Osmanlı ajanı rolünde.

Mahsusa’ya geri sayım
Merakla beklenen 'Mahsusa' filminin çekimleri geçtiğimiz gün tamamlandı. Mehmet Çetin'in yönettiği filmde Gizem Karaca, Fransız Clarette'yi; Gökhan Keser ise Osmanlı ajanı Ali Reşat rolünde.

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