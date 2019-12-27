Mahsusa’ya geri sayım

Merakla beklenen 'Mahsusa' filminin çekimleri geçtiğimiz gün tamamlandı. Mehmet Çetin'in yönettiği filmde Gizem Karaca, Fransız Clarette'yi; Gökhan Keser ise Osmanlı ajanı Ali Reşat rolünde. Merakla beklenen 'Mahsusa' filminin çekimleri geçtiğimiz gün tamamlandı. Mehmet Çetin'in yönettiği filmde Gizem Karaca, Fransız Clarette'yi; Gökhan Keser ise Osmanlı ajanı Ali Reşat rolünde.
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