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Forbes en çok kazanan müzisyenleri listeledi! 'li rapçi ve prodüktör Dr. Dre zirveye oturdu...

Forbes dergisi, 2010- 2019 yılları arasında en çok kazanan müzisyenleri listeledi. Zirvede 950 milyon dolarlık kişisel servetiyle 'li rapçi ve prodüktör Dr. Dre var.

Para bastılar

Forbes dergisi, 2010- 2019 yılları arasında en çok kazanan müzisyenleri listeledi. Zirvede 950 milyon dolarlık kişisel servetiyle ABD'li rapçi ve prodüktör Dr. Dre var.


Beyonce ve eşi Jay-Z.'nin de listede olması kimseyi şaşırtmadı.

Onu 825 milyon dolarla Taylor Swift, 685 milyon dolarla da Beyonce takip etti. Seksi şarkıcının eşi Jay-Z de 560 milyon dolarla 7. sırada...


Dr. Dre, parasını gayrimenkule yatırıyor.


Milyonlarca hayranı olan Taylor Swift, tarzı ile listenin 2. sırasında yer aldı.

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