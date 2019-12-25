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  • 25.12.2019
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'tan reklam rüzgarı

Şarkıcı 'ın yıldızı son dönemde iyice parladı. Geçtiğimiz günlerde Adidas'ın marka yüzü olan genç popçu, şimdi de Elidor ile reklam anlaşması imzaladı.

Zeynep’ten reklamlar

Şarkıcı 'ın yıldızı son dönemde iyice parladı. Geçtiğimiz günlerde Adidas'ın marka yüzü olan genç popçu, şimdi de Elidor ile reklam anlaşması imzaladı. 2020'de markanın reklam filminde oynayacak olan şarkıcı, arka arkaya imza attığı anlaşmalarla önümüzdeki yıl para basacak.


26 yaşındaki popçu, başarılı performansı ile 2019'a damga vurdu.

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