Şarkıcı Zeynep Bastık'ın yıldızı son dönemde iyice parladı. Geçtiğimiz günlerde Adidas'ın marka yüzü olan genç popçu, şimdi de Elidor ile reklam anlaşması imzaladı. 2020'de markanın reklam filminde oynayacak olan şarkıcı, arka arkaya imza attığı anlaşmalarla önümüzdeki yıl para basacak.



26 yaşındaki popçu, başarılı performansı ile 2019'a damga vurdu.