Uslanmaz çapkın Sergen Yalçın, önceki akşam yine iş başındaydı. Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kuruçeşme İnari Restoran çıkışı yeni sevgilisiyle objektife yakalandı.



Mekan önünde Bilgili ve kızıyla koyu sohbete dalan Yalçın, flaşlar patlayınca aşkıyla kaçtı.

Eski futbolcuya sosyetik işadamı Serdar Bilgili ile kızı Lal de eşlik etti. Çapkınlıkları ile bir döneme damga vuran Yalçın, flaşların patlaması ile panikledi. Yalçın, Bilgili ile hızlıca vedalaşıp gizemli kız arkadaşıla mekana geri kaçtı.

Doğan SAVAŞ