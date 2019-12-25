Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 25.12.2019
  • Gazete

Uslanmaz çapkın yine iş başında! Yeni sevgilisiyle...

Uslanmaz çapkın , önceki akşam yine iş başındaydı. Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kuruçeşme İnari Restoran çıkışı yeni sevgilisiyle objektife yakalandı.

Sahalara döndü

Uslanmaz çapkın Sergen Yalçın, önceki akşam yine iş başındaydı. Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kuruçeşme İnari Restoran çıkışı yeni sevgilisiyle objektife yakalandı.


Mekan önünde Bilgili ve kızıyla koyu sohbete dalan Yalçın, flaşlar patlayınca aşkıyla kaçtı.

Eski futbolcuya sosyetik işadamı Serdar Bilgili ile kızı Lal de eşlik etti. Çapkınlıkları ile bir döneme damga vuran Yalçın, flaşların patlaması ile panikledi. Yalçın, Bilgili ile hızlıca vedalaşıp gizemli kız arkadaşıla mekana geri kaçtı.

Doğan SAVAŞ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriUslanmaz çapkın Sergen Yalçın yine iş başında! Yeni sevgilisiyle...
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri