Sempatik oyuncu Gupse Özay, önceki gün D&R'daki imza gününde minik hayranlarıyla buluştu. Özay, kaleme aldığı çocuk kitabını minikler için imzaladı.
Oyuncu, sevenleriyle de bol bol hatıra pozu verdi.
Sempatik oyuncu Gupse Özay, önceki gün D&R'daki imza gününde minik hayranlarıyla buluştu. Özay, kaleme aldığı çocuk kitabını minikler için imzaladı.
Oyuncu, sevenleriyle de bol bol hatıra pozu verdi.
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