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  • 24.12.2019
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Sempatik oyuncu minik hayranlarıyla buluştu

Sempatik oyuncu , önceki gün D&R'daki imza gününde minik hayranlarıyla buluştu. Özay, kaleme aldığı çocuk kitabını minikler için imzaladı. Oyuncu, sevenleriyle de bol bol hatıra pozu verdi.

Özay’a sevgi seli

Sempatik oyuncu Gupse Özay, önceki gün D&R'daki imza gününde minik hayranlarıyla buluştu. Özay, kaleme aldığı çocuk kitabını minikler için imzaladı.

Oyuncu, sevenleriyle de bol bol hatıra pozu verdi.

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