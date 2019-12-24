Burcu Binici, önceki gün Bebek'te yeni erkek arkadaşıyla görüntülendi. Güzel oyuncu, bir ara ellerini sevgilisinin ağzına götürüp aşkına "Senin ağzını yerim" diye kur yaptı.
Aydın HAMZA
Burcu Binici, önceki gün Bebek'te yeni erkek arkadaşıyla görüntülendi. Güzel oyuncu, bir ara ellerini sevgilisinin ağzına götürüp aşkına "Senin ağzını yerim" diye kur yaptı.
Aydın HAMZA
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