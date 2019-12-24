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  • 24.12.2019
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erkek arkadaşıyla görüntülendi

, önceki gün Bebek'te yeni erkek arkadaşıyla görüntülendi. Güzel oyuncu, bir ara ellerini sevgilisinin ağzına götürüp aşkına "Senin ağzını yerim" diye kur yaptı.

Ağzını yerim

Burcu Binici, önceki gün Bebek'te yeni erkek arkadaşıyla görüntülendi. Güzel oyuncu, bir ara ellerini sevgilisinin ağzına götürüp aşkına "Senin ağzını yerim" diye kur yaptı.

Aydın HAMZA

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