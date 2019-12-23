Önceki gün Bebek'te görüntülenen Mustafa Sandal, 15 Nisan 2020'de çıkacak kitabıyla ilgili konuştu: 'Özel hayatımla ilgili birçok sırrı anlatacağım.' Önceki gün Bebek'te görüntülenen Mustafa Sandal, 15 Nisan 2020'de çıkacak kitabıyla ilgili konuştu: 'Özel hayatımla ilgili birçok sırrı anlatacağım.' AYDIN HAMZA
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