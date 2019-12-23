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  • 23.12.2019
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kırmızı abiyesiyle sahneyi yaktı geçti

Başarılı şarkıcı , önceki akşam 'ta hayranlarıyla bir araya geldi. Şarkılarıyla kulakların pasını silen 44 yaşındaki sanatçı, imzalı kırmızı abiyesiyle de sahneyi yaktı geçti.

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