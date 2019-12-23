Başarılı şarkıcı Funda Arar, önceki akşam Günay Restaurant'ta hayranlarıyla bir araya geldi. Şarkılarıyla kulakların pasını silen 44 yaşındaki sanatçı, Songül Sarpbaş imzalı kırmızı abiyesiyle de sahneyi yaktı geçti.
Başarılı şarkıcı Funda Arar, önceki akşam Günay Restaurant'ta hayranlarıyla bir araya geldi. Şarkılarıyla kulakların pasını silen 44 yaşındaki sanatçı, Songül Sarpbaş imzalı kırmızı abiyesiyle de sahneyi yaktı geçti.
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