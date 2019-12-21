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Kısmetse anne olacak

Güzel oyuncu , önceki gün Akmerkez'de yeni yıl alışverişine çıktı. Kozmetik ürünleri satın alan Biricik, 2020'yle ilgili şu dileklerde bulundu: "Yeni yılda çocuk isterim ama istemeyle olmuyor. Her şey kısmet."

Kısmetse anne olacak

Güzel oyuncu , önceki gün Akmerkez'de yeni yıl alışverişine çıktı. Kozmetik ürünleri satın alan Biricik, 2020'yle ilgili şu dileklerde bulundu: "Yeni yılda çocuk isterim ama istemeyle olmuyor. Her şey kısmet."

Aydın HAMZA

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