Kısmetse anne olacak

Güzel oyuncu Burcu Biricik, önceki gün Akmerkez'de yeni yıl alışverişine çıktı. Kozmetik ürünleri satın alan Biricik, 2020'yle ilgili şu dileklerde bulundu: "Yeni yılda çocuk isterim ama istemeyle olmuyor. Her şey kısmet."
Aydın HAMZA
Güzel oyuncu Burcu Biricik, önceki gün Akmerkez'de yeni yıl alışverişine çıktı. Kozmetik ürünleri satın alan Biricik, 2020'yle ilgili şu dileklerde bulundu: "Yeni yılda çocuk isterim ama istemeyle olmuyor. Her şey kısmet."
Aydın HAMZA
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