Kısmetse anne olacak

Güzel oyuncu Burcu Biricik, önceki gün Akmerkez'de yeni yıl alışverişine çıktı. Kozmetik ürünleri satın alan Biricik, 2020'yle ilgili şu dileklerde bulundu: "Yeni yılda çocuk isterim ama istemeyle olmuyor. Her şey kısmet."

Aydın HAMZA