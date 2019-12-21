Ece Gürsel, önceki gün Akmerkez'deydi. Güzel model, evliliği düşünmediğini söyleyip ekledi: "Evlilik bana göre değil. Ben özgürlüğüme çok düşkün biri olduğum için evliliğe asla sıcak bakmıyorum."

Aydın HAMZA