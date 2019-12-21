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  • 21.12.2019
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Kızı Zeynep, ’ye uğurlu geldi! 1 milyonluk anlaşma...

Kızı Zeynep, ’ye uğurlu geldi. Anne-bebek ürünleri satan internet sitesiyle 1 milyon liralık anlaşma yapan güzel şarkıcı, reklam filmi için ’ın ‘E Bebeğim’ şarkısını seslendirecek.

Ana kazanç

Sesi ve güzelliği ile büyüleyen Bengü, geçtiğimiz aylarda kızı Zeynep'i kucağına aldı. Her daim sade ve mütevazı yaşantısıyla çok beğenilen çiçeği burnunda annenin doğumdan sonra şansı da açıldı...

BIR YILLIK ANLAŞMA
Birbirinden ünlü markalar, reklam anlaşması için güzel şarkıcının kapısını çaldı. Uzun süredir projeleri inceleyen güzel şarkıcı anne ile bebek ürünleri satan alışveriş sitesi 'e-bebek'le 1 milyon liralık anlaşma imzaladı. Bengü'nün bir senelik anlaşma kapsamında 3 reklam filmi çekeceği öğrenildi. , reklam filminde anneleri duygulandıracak bir de sürpriz yapacak.

KALBİ DE GÜZEL...
Güzel popçu, rahmetli sanatçı 'ın 'E Bebeğim' adlı şarkısını seslendirecek. Bu arada şarkıcı, daha önce de kızına gönderilen tüm hediyeleri ihtiyaç sahiplerine bağışlayarak takdir toplamıştı.


Mütevazı yaşantısıyla bilinen Bengü, kızı Zeynep'in üzerine titriyor.

DOĞAN SAVAŞ - TAKVİM ÖZEL

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