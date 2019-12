Büyük ödül Sibel Can’a yaradı

Geçtiğimiz haftaların en önemli organizasyonu, şüphesiz Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri'ydi. Ankara'da gerçekleşen gece, tüm Türkiye tarafından da canlı izlendi.

Gecede birçok değerli isim ödüllendirildi. Bunlardan biri de usta ressam Devrim Erbil'di. Sanatseverler iyi bilecektir, koleksiyonerlerin olmazsa olmazıdır Devrim Erbil. Usta sanatçının, ödül sonrası tablolarının değerinin yaklaşık yüzde 20 arttığı konuşuluyor. Erbil'in önemli koleksiyonerlerinden biri de Sibel Can. Yani sizin anlayacağınız bu 'Büyük Ödül', dolaylı olsa da Sibel Can'ın yüzünü güldürdü.



KLİPTE TAKOZ FARKI

Ozan Doğulu, Hera Aslan için 11 yıllık evliliğini noktalamıştı. Hera Aslan, şimdi de aşkının albümündeki 'Yanar' şarkısını seslendirdi. Klipte ilk kez birlikte kamera karşısına geçen aşıklar, boy önlemi aldı. 1.74 boyundaki Hera Aslan ile 1.70 boyundaki Doğulu, boy farkını kapatmak için takoz kullanmış. Takoz bulunması için çekim, 3 saat geç başlamış. Topuklu ayakkabı ile kendisinden 16 santim uzun olan aşkından kısa gözükmek istemeyen Doğulu, 25 cm'lik takozların üstünde klibi çekmiş.





HÜLYA AVŞAR SHOW DÖNÜYOR MU?

Bir dönem Türkiye'nin magazin gündemini belirleyen Hülya Avşar, uzun süredir ekranlardan uzak duruyordu. En son özel bir kanalda yarışma programı sunan ve 4 senedir ekranlarda olmayan Hülya Avşar'ın şov programı teklifi aldığını duydum. Bir zamanlar 'Hülya Avşar Show' ile ekranları kasıp kavuran güzel sanatçının, aynı programı internet yani 'dijital medya'da yapması gündemdeymiş. Avşar Kızı, yine 'Hülya Avşar Şhow' adıyla yapması istenen programa şimdilik olumlu yanıt vermemiş. Hülya Avşar, umarım şen kahkahalarını bizlerden esirgemeye devam etmez ve evlere biraz neşe gelir...

UFUK ÖZCAN - KUYTU KÖŞE