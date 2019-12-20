Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 20.12.2019
  • Gazete

Oyuncu aşkı ile mutluluk pozu verdi.! ise...

Sanat dünyası önceki akşam Kanyon AVM'deki Macro Center'ın verdiği davette buluştu. Oyuncu , gecede aşkı ile mutluluk pozu verdi. 'le birlikte olan ise davette yalnızdı.

Bir tek bir çift

Sanat dünyası önceki akşam Kanyon AVM'deki Macro Center'ın verdiği davette buluştu. Oyuncu Demet Evgar, gecede aşkı Levent Babataş ile mutluluk pozu verdi.

Mithatcan Özer'le birlikte olan Alina Boz ise davette yalnızdı.

Doğan SAVAŞ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriOyuncu Demet Evgar aşkı Levent Babataş ile mutluluk pozu verdi.! Alina Boz ise...
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri