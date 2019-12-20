Sanat dünyası önceki akşam Kanyon AVM'deki Macro Center'ın verdiği davette buluştu. Oyuncu Demet Evgar, gecede aşkı Levent Babataş ile mutluluk pozu verdi.
Mithatcan Özer'le birlikte olan Alina Boz ise davette yalnızdı.
Doğan SAVAŞ
Sanat dünyası önceki akşam Kanyon AVM'deki Macro Center'ın verdiği davette buluştu. Oyuncu Demet Evgar, gecede aşkı Levent Babataş ile mutluluk pozu verdi.
Mithatcan Özer'le birlikte olan Alina Boz ise davette yalnızdı.
Doğan SAVAŞ
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