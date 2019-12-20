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  • 20.12.2019
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Turan formunun sırrını paylaştı

İkinci kez anne olmaya hazırlanan Turan, 2 aylık hamile olmasına rağmen dal gibi. Sosyetik güzel, önceki gün dergisiyle form sırrını paylaştı. Doğan, "Her gün 45 dakika yürüyorum" dedi.

Sırrı yürüyüş

İkinci kez anne olmaya hazırlanan Aslıhan Doğan Turan, 2 aylık hamile olmasına rağmen dal gibi. Sosyetik güzel, önceki gün Şamdan Plus dergisiyle form sırrını paylaştı.

Doğan, "Her gün 45 dakika yürüyorum" dedi.

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