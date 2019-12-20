Sportif Bensu

Güzel oyuncu Bensu Soral, önceki gün Bebek'te yürüyüş yaparken objektife takıldı. Soral; beyaz eşofmanları, tarz şapkası ve gözlüğü ile sportif şıklığını gözler önüne serdi.
Aydın HAMZA
Güzel oyuncu Bensu Soral, önceki gün Bebek'te yürüyüş yaparken objektife takıldı. Soral; beyaz eşofmanları, tarz şapkası ve gözlüğü ile sportif şıklığını gözler önüne serdi.
Aydın HAMZA
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