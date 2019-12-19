Eski manken Demet Şener'in Haziran'da nikah masasına oturduğu işadamı Cenk Küpeli hakkında şok iddia! Küpeli, nikahta giymek için Emaar Square AVM'deki Vitali mağazasından özel tasarım bir smokinle 3 gömlek ve bir kravat satın aldı. 9 bin 350 TL'lik ücreti daha sonra ödeyeceğini söyleyen işadamı, mağaza sahibi Emre Bakar'ın iddiasına göre 6 aydır borcunu ödemedi.



İşadamı, smokinin provaları sırasında Bakar'ın objektifine de böyle yansıdı.

Aylardır borcun ödenmesi için bekleyen Bakar ise olayı şöyle anlattı: "Cenk Bey, ortak bir arkadaşımızın tavsiyesiyle mağazamıza geldi. Ölçüler alındı, provalar yapıldı. Birkaç gün içerisinde ödemek kaydıyla ürünleri aldı. Birkaç kez 'Ücreti ne zaman ödeyeceksiniz?' diye aradığımızda 'Bu para benim için önemli değil, birkaç güne öderim' dedi. Ancak borçtan kaçtı. Biz de kendisine dava açmaya hazırlanıyoruz."



EMRE BAKAR



Şener ile Les Ottomans Otel'de evlenen Küpeli, borcunu ödemediği iddia edilen smokini içinde böyle mutluluk pozları vermişti.