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  • 18.12.2019
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Minili pozuyla '' yarattı! da olay oldu...

yı aktif kullanan , önceki gün de kuliste çektiği selfie'yi paylaştı. Mini elbisesiyle iddiasını konuşturan popçunun bu karesi birkaç saatte 250 bin beğeni aldı. Son dönemde kilo veren şarkıcıya övgüler yağdı.

Pozuyla hadise yarattı

Sosyal medyayı aktif kullanan Hadise, önceki gün de kuliste çektiği selfie'yi paylaştı.

Mini elbisesiyle iddiasını konuşturan popçunun bu karesi birkaç saatte 250 bin beğeni aldı. Son dönemde kilo veren şarkıcıya övgüler yağdı.

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