Sosyetik Alican Ulusoy ile Nisan'da aşk yaşamaya başlayan Hande Subaşı, işadamının bir dediğini iki etmiyor. Uzun süredir aradığı mutluluğu Ulusoy'da bulan Subaşı, yeni ilişkisiyle birlikte geçmişini de silip attı. Daha önceki ilişkilerinde eski eşi Can Tursan'la görüşmeyi sürdüren Subaşı, Ulusoy'la aşkı başlar başlamaz ise geri vites yaptı.



Geçtiğimiz günlerde Londra'ya giden Hande Subaşı ile Alican Ulusoy'un burada evlilik kararı aldığı söyleniyor...

ESKİYE MAZİ DEDİ

Oyunculuktan şarkıcılığa soyunan Subaşı, menajerliğini de üstlenen eski eşi Can Tursan'la Ulusoy'un ısrarı üzerine görüşmeyi kesti. Her seferinde sosyetik Ulusoy'a "Kalbi güzel adam" diyerek sosyal medyada ilan-ı aşk eden Subaşı, Can Tursan'ı Instagram'dan da takipten çıkardı. Ünlü oyuncunun aşkına bu kadar hassas davranmasının nedeni ise belli oldu. Hande Subaşı ile Alican Ulusoy, konuşulanlara göre 2020'nin ilk aylarında nikah masasına oturacak.



Subaşı, kısa süre öncesine kadar 2016'da 4 yıllık evliliğini bitirdiği Tursan'la görüşmesinin normal olduğunu söylüyordu.

TURSAN DA EX EŞİNİ SİLDİ

Subaşı'nın sosyal medyada takibi bıraktığı Can Tursan'dan da eski eşine aynı şekilde karşılık geldi.





Hande Subaşı'nın sosyal medyada takibi bıraktığı Can Tursan'dan da eski eşine aynı şekilde karşılık geldi.

DOĞAN SAVAŞ