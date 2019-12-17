Önceki gece Bebek'te hatlar karıştı. Bebek Lucca'ya dostlarıyla giden sosyetik güzel Aylin Koç, eski aşkları Eremcan Acar ve Dilan Erkaya ile pişti oldu. Koç'un keyfi Erkaya'nın ardından Acar'ın da mekana giriş yapmasıyla kaçtı.



Aylin Koç'un eski aşkları Dilan Erkaya ile Eremcan Acar, göz göze dahi gelmemeye özen gösterdi.



Kerem Acar

Mekanı ilk terk eden isim Dilan Erkaya oldu. Bir süre daha arkadaşlarıyla eğlenen Acar ise "Aylin Hanım'la barışma söz konusu mu?" sorusuna "Hayır" yanıtını verdi. Arkadaşıya sabaha karşı 04.30'da mekanı terk eden Koç da objektifleri görünce "Eyvah bizi çekiyorlar" diye panikledi

DOĞAN SAVAŞ