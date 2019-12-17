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  • 17.12.2019
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Sosyetik güzel , eski aşkları ve ile pişti oldu!

Sosyetik güzel , önceki gece Bebek’te eski aşkları ve ile pişti oldu. Bir anda karşısında eski sevgililerini gören Koç, çifte panik yaşadı...

Çifte panik!

Önceki gece Bebek'te hatlar karıştı. Bebek Lucca'ya dostlarıyla giden sosyetik güzel Aylin Koç, eski aşkları Eremcan Acar ve Dilan Erkaya ile pişti oldu. Koç'un keyfi Erkaya'nın ardından Acar'ın da mekana giriş yapmasıyla kaçtı.


'un eski aşkları ile , göz göze dahi gelmemeye özen gösterdi.


Kerem Acar

Mekanı ilk terk eden isim Dilan Erkaya oldu. Bir süre daha arkadaşlarıyla eğlenen Acar ise "Aylin Hanım'la barışma söz konusu mu?" sorusuna "Hayır" yanıtını verdi. Arkadaşıya sabaha karşı 04.30'da mekanı terk eden Koç da objektifleri görünce "Eyvah bizi çekiyorlar" diye panikledi

DOĞAN SAVAŞ

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