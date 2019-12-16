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  • 16.12.2019
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Ünlü isimler Palandöken'e çıkartma yaptı

Sanat ve sosyetenin ünlü isimleri, önceki gün Palandöken'e çıkartma yaptı. , , ve gibi isimler, gün boyu kayak ve snowboard yapıp bembeyaz karın tadını çıkardı.

Eğlencenin zirvesinde

Sanat ve sosyetenin ünlü isimleri, önceki gün Palandöken'e çıkartma yaptı. Ünlüler, Mercedes-Benz X-Class marka iş birliğiyle gerçekleşen Yapı Kredi Winter Escape davetiyle kışa 'merhaba' dedi.

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