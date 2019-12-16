Sanat ve sosyetenin ünlü isimleri, önceki gün Palandöken'e çıkartma yaptı. Ünlüler, Mercedes-Benz X-Class marka iş birliğiyle gerçekleşen Yapı Kredi Winter Escape davetiyle kışa 'merhaba' dedi.
Sanat ve sosyetenin ünlü isimleri, önceki gün Palandöken'e çıkartma yaptı. Ünlüler, Mercedes-Benz X-Class marka iş birliğiyle gerçekleşen Yapı Kredi Winter Escape davetiyle kışa 'merhaba' dedi.
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