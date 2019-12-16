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  • 16.12.2019
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''nin yıldızı yeni filmi ‘Şuursuz Aşk’ın basın toplantısına karın kaslarıyla damga vurdu!

Önceki gün yeni filmi ‘Şuursuz Aşk’ için basının karşısına çıkan , karın kaslarıyla davete damgasını vurdu. mezunu olan 27 yaşındaki Şahin, aynı zamanda eski bir judocu.

Ebru kasıldı

Başrolünde atv'nin fenomen dizisi 'nin yıldızı Ebru Şahin'in yer aldığı 'Şuursuz Aşk' filminin basın toplantısı, önceki gün Sarıyer'de yapıldı. Rol arkadaşlarıyla birlikte basının karşısına çıkan 27 yaşındaki Şahin, güzelliğinin yanı sıra karın kaslarıyla da dikkat çekti. Sagaza Madrid imzalı 3 bin TL'lik deri bluz ve pantolonuyla basın toplantısına katılan 'in göbeğini açıkta bırakan kıyafetinden görülen karın kasları, dikkatlerden kaçmadı.

ESKİ JUDOCU ŞİMDİ OYUNCU
mezunu olan 27 yaşındaki Şahin, aynı zamanda eski bir judocu.

20 ARALIK'A GERİ SAYIMDA
Filmin oyuncuları Ebru Şahin, İsmail Hacıoğlu, Burcu Kara ve Ruhi Sarı, 20 Aralık'taki vizyon tarihi için heyecanlı...

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