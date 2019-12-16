Başrolünde atv'nin fenomen dizisi Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin'in yer aldığı 'Şuursuz Aşk' filminin basın toplantısı, önceki gün Sarıyer'de yapıldı. Rol arkadaşlarıyla birlikte basının karşısına çıkan 27 yaşındaki Şahin, güzelliğinin yanı sıra karın kaslarıyla da dikkat çekti. Sagaza Madrid imzalı 3 bin TL'lik deri bluz ve pantolonuyla basın toplantısına katılan Ebru Şahin'in göbeğini açıkta bırakan kıyafetinden görülen karın kasları, dikkatlerden kaçmadı.

ESKİ JUDOCU ŞİMDİ OYUNCU

İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunu olan 27 yaşındaki Şahin, aynı zamanda eski bir judocu.

20 ARALIK'A GERİ SAYIMDA

Filmin oyuncuları Ebru Şahin, İsmail Hacıoğlu, Burcu Kara ve Ruhi Sarı, 20 Aralık'taki vizyon tarihi için heyecanlı...