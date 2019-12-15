Her Cuma, rakiplerini sollayan 'Hercai' dizisi, kural bozmadı. atv'nin reyting rekortmeni dizisi, önceki akşamki bölümüyle Tüm Kişiler'de % 9,37 izlenme oranı ve % 20,47 izlenme payı alarak en çok izlenen yapım oldu. Dizi etiketi de Twitter Türkiye Trending Topics listesinde birinci, dünya listesinde ikinci sıraya kadar yükseldi.
- Saklambaç
- 15.12.2019
- Gazete
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