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  • 16.12.2019
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giydiği kıyafetle yı salladı

Son dönemde stiline servet harcayan , yine kural bozmadı. Güzel popçu, önceki gün de 15 bin liralık Fendi marka kombiniyle da hava attı.

Yine servet harcadı

Son dönemde stiline servet harcayan Hadise, yine kural bozmadı. Güzel popçu, önceki gün de 15 bin liralık Fendi marka kombiniyle sosyal medyada hava attı.

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