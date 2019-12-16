Son dönemde stiline servet harcayan Hadise, yine kural bozmadı. Güzel popçu, önceki gün de 15 bin liralık Fendi marka kombiniyle sosyal medyada hava attı.
Son dönemde stiline servet harcayan Hadise, yine kural bozmadı. Güzel popçu, önceki gün de 15 bin liralık Fendi marka kombiniyle sosyal medyada hava attı.
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