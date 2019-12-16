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  • 16.12.2019
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'çiçek' açtı

, soluğu ailesiyle 'da aldı. Çocukları İrem ve Ömer'le Londra'yı gezen Şener, bir kafede çiçeklerle süslü pano önünde çektirdiği fotoğrafı "Güzel bir pazar olsun hepimize" notuyla paylaştı.

Çiçek açtı

Demet Şener Küpeli, soluğu ailesiyle 'da aldı. Çocukları İrem ve Ömer'le Londra'yı gezen Şener, bir kafede çiçeklerle süslü pano önünde çektirdiği fotoğrafı "Güzel bir pazar olsun hepimize" notuyla paylaştı.

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