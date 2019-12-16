Demet Şener Küpeli, soluğu ailesiyle Londra'da aldı. Çocukları İrem ve Ömer'le Londra'yı gezen Şener, bir kafede çiçeklerle süslü pano önünde çektirdiği fotoğrafı "Güzel bir pazar olsun hepimize" notuyla paylaştı.