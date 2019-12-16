Demet Şener Küpeli, soluğu ailesiyle Londra'da aldı. Çocukları İrem ve Ömer'le Londra'yı gezen Şener, bir kafede çiçeklerle süslü pano önünde çektirdiği fotoğrafı "Güzel bir pazar olsun hepimize" notuyla paylaştı.
Demet Şener Küpeli, soluğu ailesiyle Londra'da aldı. Çocukları İrem ve Ömer'le Londra'yı gezen Şener, bir kafede çiçeklerle süslü pano önünde çektirdiği fotoğrafı "Güzel bir pazar olsun hepimize" notuyla paylaştı.
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