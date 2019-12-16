Sahhedeki şıklığıyla her daim adından söz ettiren Ajda Pekkan, önceki akşam Bostancı Gösteri Merkezi'ndeki konserinde şaşırttı! Sahneye ünlü modacı Züleyha Kuru tasarımı mavi ve turuncu renkte bir kostümle çıkan Süperstar, kafasındaki şapkasıyla kargo elemanına benzetildi.



Pekkan, mavituruncu elbisesi ve şapkası ile bir kargo şirketinin kurye elemanı gibiydi...

MODA KURBANI

Ünlü sanatçı, bu olay kıyafetiyle sosyal medyada dalga konusu oldu. Bugüne kadar tarzıyla büyük beğeni toplayan 73 yaşındaki sanatçının kurye elemanını andıran sahne kostümü hakkında sosyal medyada esprili yorumlar yapıldı. Daha önce bir röportajında "Sahnede şık ve rahat olmalıyım" diyen Pekkan'ın gözleri kanatan kostümü, yorum yağmuruna tutuldu. Türkiye'nin stil ikonlarının başında gelen Süperstar'ın olay sahne kostümü için yapılan bazı Twitter yorumları işe şöyle:

ESPRİ KONUSU

"MNG Kargo, Ajda Pekkan ile iyi günler diler", "Üstü forma, altını sorma…" ,"Bu resmen adrese teslim rüküşlük", "Süperstar, ek iş olarak kargoculuğa başlamış", "Hayat sen nelere kadirsin. Koskoca Süperstar, kargo görevlisiyle pişti oluyor."

Pekkan, mavituruncu elbisesi ve şapkası ile bir kargo şirketinin kurye elemanı gibiydi...