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  • 16.12.2019
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çok korktu!

Yıllara meydan okuyan oyuncu , önceki akşam arkadaşları ile Etiler Papermoon Restoran'da yemekteydi. Çıkışta bir hayli keyifli olan oyuncunun morali arkadaşının dengesini kaybetmesi ile bozuldu.

Çok korktu!

Yıllara meydan okuyan oyuncu Nebahat Çehre, önceki akşam arkadaşları ile Etiler Papermoon Restoran'da yemekteydi. Çıkışta bir hayli keyifli olan oyuncunun morali arkadaşının dengesini kaybetmesi ile bozuldu.

Ayağı takılan arkadaşını düşeceği sırada valelerin tutması ile korku dolu anlar yaşayan oyuncunun panik halleri yüzüne yansıdı.

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