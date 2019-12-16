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  • 16.12.2019
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kıyafetiyle gözleri kanattı!

Önceki kşam Nişantaşı'nda görüntülenen da kıyafetiyle gözleri kanattı. Diva, yüzünü kaplayan taşlı gözlüğü ve uzun gümüş montuyla astronotu andırdı.

Astronot Diva!

Önceki kşam Nişantaşı'nda görüntülenen Bülent Ersoy da kıyafetiyle gözleri kanattı. Diva, yüzünü kaplayan taşlı gözlüğü ve uzun gümüş montuyla astronotu andırdı.

DOĞAN SAVAŞ

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