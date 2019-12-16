Önceki kşam Nişantaşı'nda görüntülenen Bülent Ersoy da kıyafetiyle gözleri kanattı. Diva, yüzünü kaplayan taşlı gözlüğü ve uzun gümüş montuyla astronotu andırdı.
DOĞAN SAVAŞ
Önceki kşam Nişantaşı'nda görüntülenen Bülent Ersoy da kıyafetiyle gözleri kanattı. Diva, yüzünü kaplayan taşlı gözlüğü ve uzun gümüş montuyla astronotu andırdı.
DOĞAN SAVAŞ
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