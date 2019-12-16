Güzel model Özge Ulusoy, önceki gün Zorlu AVM'de objektife yansıdı. Tek başına mağazaları gezen Ulusoy, sevdikleri için yılbaşı alışverişine çıktığını söyledi. Güzel model Özge Ulusoy, önceki gün Zorlu AVM'de objektife yansıdı. Tek başına mağazaları gezen Ulusoy, sevdikleri için yılbaşı alışverişine çıktığını söyledi.
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