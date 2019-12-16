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  • 16.12.2019
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'u yılbaşı telaşı sardı

Güzel model , önceki gün Zorlu AVM'de objektife yansıdı. Tek başına mağazaları gezen Ulusoy, sevdikleri için yılbaşı alışverişine çıktığını söyledi.

Hediye telaşı sardı
Güzel model Özge Ulusoy, önceki gün Zorlu AVM'de objektife yansıdı. Tek başına mağazaları gezen Ulusoy, sevdikleri için yılbaşı alışverişine çıktığını söyledi.

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