Oyuncu Beyza Şekerci, önceki günkü paylaşımıyla gülümsetti. Şekerci, bir yaşındaki oğlu Can ile verdiği bu pozu 'Peki, Can'daki ciddiyet' notu ile paylaştı. Oyuncu Beyza Şekerci, önceki günkü paylaşımıyla gülümsetti. Şekerci, bir yaşındaki oğlu Can ile verdiği bu pozu 'Peki, Can'daki ciddiyet' notu ile paylaştı.
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