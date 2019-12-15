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  • 15.12.2019
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Oyuncu 'den gülümseten paylaşım

Oyuncu , önceki günkü paylaşımıyla gülümsetti. Şekerci, bir yaşındaki oğlu Can ile verdiği bu pozu "Peki, Can'daki ciddiyet" notu ile paylaştı.

Bay ciddi!
Oyuncu Beyza Şekerci, önceki günkü paylaşımıyla gülümsetti. Şekerci, bir yaşındaki oğlu Can ile verdiği bu pozu "Peki, Can'daki ciddiyet" notu ile paylaştı.

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