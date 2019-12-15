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Güzel oyuncu 'dan oğlu Demir'le Boğaz keyfi

Güzel oyuncu , önceki gün oğlu Demir'le Boğaz havası aldı. 'e giden Akın, 1 yaşındaki oğluyla denizi seyre daldı. Akın'ın keyifli anları eşi 'nun objektifine böyle yansıdı.

Demir’le Boğaz keyfi
Güzel oyuncu Azra Akın, önceki gün oğlu Demir'le Boğaz havası aldı. 'e giden Akın, 1 yaşındaki oğluyla denizi seyre daldı. Akın'ın keyifli anları eşi 'nun objektifine böyle yansıdı.

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