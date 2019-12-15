Gülşen, imaj tazeledi. 43 yaşındaki popçu, saçlarını sarıya boyattı.
Önceki gün yeni görüntüsünü paylaşan Gülşen, geçen ay sarışın olan popçu Edis'e de "Saç boyan kaç numara" diye takıldı.
Gülşen, imaj tazeledi. 43 yaşındaki popçu, saçlarını sarıya boyattı.
Önceki gün yeni görüntüsünü paylaşan Gülşen, geçen ay sarışın olan popçu Edis'e de "Saç boyan kaç numara" diye takıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.