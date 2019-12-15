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  • 15.12.2019
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imaj tazeledi! Yeni halini görenler şaştı kaldı

, imaj tazeledi. 43 yaşındaki popçu, saçlarını sarıya boyattı. Önceki gün yeni görüntüsünü paylaşan Gülşen, geçen ay sarışın olan popçu 'e de "Saç boyan kaç numara" diye takıldı.

Gülşen sarardı

, imaj tazeledi. 43 yaşındaki popçu, saçlarını sarıya boyattı.

Önceki gün yeni görüntüsünü paylaşan Gülşen, geçen ay sarışın olan popçu 'e de "Saç boyan kaç numara" diye takıldı.

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