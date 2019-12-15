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eşi ile soluğu 'da aldı! 'dan olan çocukları...

, önceki gün soluğu ailesiyle 'da aldı. Şener, eski eşi 'dan olan çocukları İrem ve Ömer'le Londra'da gezerken şimdiki eşi de işleriyle ilgilendi.

Aile boyu Londra

Demet Şener, önceki gün soluğu ailesiyle Londra'da aldı. Şener, eski eşi 'dan olan çocukları İrem ve Ömer'le Londra'da gezerken şimdiki eşi Cenk Küpeli de işleriyle ilgilendi.


Şener'in çocukları ile şimdiki eşi Cenk Küpeli'nin arasından su sızmıyor.

Çift, gün sonunda konakladıkları geceliği 5 bin liralık Ritz London otelinde buluştu.

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