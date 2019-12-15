Demet Şener, önceki gün soluğu ailesiyle Londra'da aldı. Şener, eski eşi İbrahim Kutluay'dan olan çocukları İrem ve Ömer'le Londra'da gezerken şimdiki eşi Cenk Küpeli de işleriyle ilgilendi.



Şener'in çocukları ile şimdiki eşi Cenk Küpeli'nin arasından su sızmıyor.

Çift, gün sonunda konakladıkları geceliği 5 bin liralık Ritz London otelinde buluştu.