Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 15.12.2019
  • Gazete

'' isimli yeni şarkısını sevenleriyle seslendirdi

Başarılı şarkıcı , geçtiğimiz gün Kartal İstMarina Jolly Joker sahnesinde konser verdi. '' isimli yeni şarkısını sevenleriyle hep bir ağızdan seslendirdi.

Büyük sevgi
Başarılı şarkıcı , geçtiğimiz gün Kartal İstMarina Jolly Joker sahnesinde konser verdi. 'İki Hece' isimli yeni şarkısını sevenleriyle hep bir ağızdan seslendirdi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriBerkay 'iki Hece' isimli yeni şarkısını sevenleriyle seslendirdi
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri