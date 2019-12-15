Başarılı şarkıcı Berkay, geçtiğimiz gün Kartal İstMarina Jolly Joker sahnesinde konser verdi. 'İki Hece' isimli yeni şarkısını sevenleriyle hep bir ağızdan seslendirdi. Başarılı şarkıcı Berkay, geçtiğimiz gün Kartal İstMarina Jolly Joker sahnesinde konser verdi. 'İki Hece' isimli yeni şarkısını sevenleriyle hep bir ağızdan seslendirdi.
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