İngiltere'de kafası yarılan bir çocuğun altı saat acilde bekletilmesi, ülkeyi karıştırdı. Ülkemizdeki ünlü isimler, bu skandal karşısında sessiz kalmadı. Kayahan'ın eski eşi İpek Acar, Instagram'dan yaptığı paylaşımda "Canım memleketim. İngiltere'de 6 saattir acilde kafası yarılan birinin doktor beklemesi nasıl bir şey? Türkiye'de olsa dikişi atılıp tüm tetkiklerinin yapılıp eve gelmesi ne kadar sürerdi sizce?" diyerek tepki gösterdi.
Ebru Şallı Akkuş da sağlık skandalına tepkisiz kalmadı.
Ebru Şallı Akkuş da sağlık skandalına tepkisiz kalmadı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.