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Kayahan'ın eski eşi İpek Acar 'deki sağlık skandalına tepkisiz kalmadı! " memleketim..."

'de kafası yarılan bir çocuğun altı saat acilde bekletilmesi, ülkeyi karıştırdı. ünlü isimler, bu skandal karşısında sessiz kalmadı. Kayahan'ın eski eşi İpek Acar, 'dan yaptığı paylaşımda " memleketim. İngiltere'de 6 saattir acilde kafası yarılan birinin doktor beklemesi nasıl bir şey? 'de olsa dikişi atılıp tüm tetkiklerinin yapılıp eve gelmesi ne kadar sürerdi sizce?" diyerek tepki gösterdi.

Canım ülkem
İngiltere'de kafası yarılan bir çocuğun altı saat acilde bekletilmesi, ülkeyi karıştırdı. ünlü isimler, bu skandal karşısında sessiz kalmadı. Kayahan'ın eski eşi İpek Acar, 'dan yaptığı paylaşımda " memleketim. 'de 6 saattir acilde kafası yarılan birinin doktor beklemesi nasıl bir şey? 'de olsa dikişi atılıp tüm tetkiklerinin yapılıp eve gelmesi ne kadar sürerdi sizce?" diyerek tepki gösterdi.



Akkuş da sağlık skandalına tepkisiz kalmadı.

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