Karius alışverişte

Beşiktaş'ın Alman file bekçisi Loris Karius, önceki gün İstinyePark'taydı. Arkadaşıyla kahve içen Karius, daha sonra spor giyim mağazalarından alışveriş yaptı. Beşiktaş'ın Alman file bekçisi Loris Karius, önceki gün İstinyePark'taydı. Arkadaşıyla kahve içen Karius, daha sonra spor giyim mağazalarından alışveriş yaptı.
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