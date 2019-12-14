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  • 14.12.2019
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hayranları, minikler için kolları sıvadı! ve adına kütüphane yaptırdılar...

ve ’nün rol aldığı hayranları, minikler için kolları sıvadı. Dizinin fanları, bir araya gelip başrol oyuncuları adına ’nın ’ndeki ilkokula kütüphane yaptırdı.

Hercai sevgisi okutacak
Atv'nin fenomen dizisi Hercai'ye gösterilen sevgi seli, minikler için umut oldu. Dizinin başrol oyuncuları Ebru Şahin ve Akın Akınözü'nün hayranları, bir araya gelip yardım için kolları sıvadı.

Şahin ile Akınözü'nün sevenleri, Ağrı'nın Hamur ilçesine bağlı Özdirek Köyü'ndeki ilkokula kütüphane yaptırdı.




Kütüphaneye isimlerinin verildiğini gören oyuncular da büyük gurur yaşadı.



Genç oyuncular, lı miniklere yapılan bu yardım karşısında hayli duygulandı.



, Cuma akşamları milyonları atv ekranına kilitliyor...


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