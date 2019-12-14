Atv'nin fenomen dizisi Hercai'ye gösterilen sevgi seli, minikler için umut oldu. Dizinin başrol oyuncuları Ebru Şahin ve Akın Akınözü'nün hayranları, bir araya gelip yardım için kolları sıvadı.
Şahin ile Akınözü'nün sevenleri, Ağrı'nın Hamur ilçesine bağlı Özdirek Köyü'ndeki ilkokula kütüphane yaptırdı.
Kütüphaneye isimlerinin verildiğini gören oyuncular da büyük gurur yaşadı.
Genç oyuncular, Ağrılı miniklere yapılan bu yardım karşısında hayli duygulandı.
Hercai, Cuma akşamları milyonları atv ekranına kilitliyor...
Şahin ile Akınözü'nün sevenleri, Ağrı'nın Hamur ilçesine bağlı Özdirek Köyü'ndeki ilkokula kütüphane yaptırdı.
Kütüphaneye isimlerinin verildiğini gören oyuncular da büyük gurur yaşadı.
Genç oyuncular, Ağrılı miniklere yapılan bu yardım karşısında hayli duygulandı.
Hercai, Cuma akşamları milyonları atv ekranına kilitliyor...
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