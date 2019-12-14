Nusret'ten sosyal medyayı sallayan paylaşım! Tam 1 milyar 250 milyon dolar...

Nusret Gökçe, İtalyan Maurizio Cattelan'ın koli bandıyla duvara bantlanmış muzdan oluşan ve 120 bin dolara satılan eserine atıf yaptı. Ünlü etçi, duvara pirzola bantladı.
Gökçe, 'eserine' tam 1 milyar 250 milyon dolar fiyat biçti. Nusret Gökçe'nin pirzolaya 7 milyar 300 milyon TL fiyat biçerek yaptığı kinaye, sosyal medyanın gündemiydi...
Nusret, yine sosyal medyada adından söz ettirmeyi başardı.
Gökçe, 'eserine' tam 1 milyar 250 milyon dolar fiyat biçti. Nusret Gökçe'nin pirzolaya 7 milyar 300 milyon TL fiyat biçerek yaptığı kinaye, sosyal medyanın gündemiydi...
Nusret, yine sosyal medyada adından söz ettirmeyi başardı.
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