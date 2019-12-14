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  • 14.12.2019
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Nusret'ten sosyal medyayı sallayan paylaşım! Tam 1 milyar 250 milyon dolar...

, 'ın koli bandıyla duvara bantlanmış muzdan oluşan ve 120 bin dolara satılan eserine atıf yaptı. Ünlü etçi, duvara pirzola bantladı. Gökçe, 'eserine' tam 1 milyar 250 milyon dolar fiyat biçti. Nusret Gökçe'nin pirzolaya 7 milyar 300 milyon TL fiyat biçerek yaptığı kinaye, sosyal medyanın gündemiydi...

Milyar dolarlık et
, 'ın koli bandıyla duvara bantlanmış muzdan oluşan ve 120 bin dolara satılan eserine atıf yaptı. Ünlü etçi, duvara pirzola bantladı.

Gökçe, 'eserine' tam 1 milyar 250 milyon dolar fiyat biçti. Nusret Gökçe'nin pirzolaya 7 milyar 300 milyon TL fiyat biçerek yaptığı kinaye, sosyal medyanın gündemiydi...



Nusret, yine sosyal medyada adından söz ettirmeyi başardı.

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